A River no le hicieron la Gamba

Unión igualó con los millonarios en el Monumental y le hizo perder pie.

Cuando corría el minuto 55, Lucas Gamba anotó el primer tanto de los santafecinos y lo que parecía un partido tranquilo para River Plate (que ganaba 2-0), se convirtió en una pesadilla, porque veinte minutos después Víctor Malcorra señaló el empate definitivo y con él la chance de acomodarse en la segunda posición.

Con un triplete de Marco Ruben, Rosario Central se transformó en solitario puntero (a la espera de lo que suceda hoy con Estudiantes de La Plata) al vencer en Bahía Blanca a Olimpo por 3 a 1.

Por la noche, en el partido que cerró la jornada, Boca tampoco pudo ganar. Igualó 1-1 en campo de Colón.



Camilo Mayada. El último uruguayo que llegó a River Plate.

ARGENTINAWILLY VIOLA