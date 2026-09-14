Tecnología que anticipa el error

Europa dio un paso decisivo hacia una mayor seguridad vial: en este 2026, los automóviles nuevos vendidos deben incorporar sistemas avanzados de asistencia que detectan peatones, ciclistas y motociclistas y pueden frenar automáticamente si el conductor no reacciona ante una situación de riesgo. También se generalizan los sistemas de alerta de distracción y los asistentes inteligentes de velocidad, que reconocen los límites y advierten cuando se exceden.

La tecnología está pasando de ser un elemento de confort a convertirse en una barrera activa contra el error humano, presente en más del 90% de los siniestros de tránsito. La gran pregunta es si estos sistemas serán suficientes para cambiar conductas o si los conductores terminarán confiando demasiado en la electrónica. Lo cierto es que los automóviles están adentrándose en una nueva etapa: ya no solo protegen después del impacto, sino que intentan evitarlo antes de que ocurra.

El desafío será encontrar el equilibrio: aprovechar las ayudas electrónicas sin transformar al conductor en un pasajero. Sin duda, la tecnología debe acompañar la responsabilidad al volante, no reemplazarla.