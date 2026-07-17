Nunca hay que ningunear a los vínculos humanos

Marcelo Broli contó en una entrevista con Ovación el día que fue al complejo donde entrena la selección española y se reunió con Luis De la Fuente. Sin misterios se juntaron en la cafetería, y al DT uruguayo le sorprendió el tiempo que le destinó, cómo lo saludaban todos cuando lo veían como uno más y subrayó alguna intimidad de su estrategia para generar un buen clima en el grupo que él lidera.

Algunas estrategias que comparte con el también español Mikel Arteta, el DT campeón con el Arsenal, como achicar las mesas en la que se alimentan los futbolistas para estar más cerca unos de otros y fomentar el diálogo, dejando a un costado el uso del celular. O poner paredes livianas en grandes salas, donde se ven videos y se hacen análisis, para que quede más pequeña y así generar una sensación de mayor intimidad y cercanía, una vez más, fomentando la charla y el compartir.

Si de algo sabe Lionel Scaloni es de hacer grupo, fomentar los vínculos y la unión. Para el seleccionador de Argentina es clave la cercanía con el futbolista y es el gran cimiento para todo lo que viene después y tiene que ver más con el juego y la estrategia. Para el DT de la Albiceleste, lo humano tiene mucho que ver en su exitosa carrera como entrenador, así como la lealtad de sus jugadores.

No es casual que dos grupos humanos fuertes, con dos profesionales a la cabeza que hacen mucho hincapié en los vínculos, jueguen el domingo la final del Mundial. No es determinante, pero estoy seguro que ayuda para estar más cerca del éxito. Nunca hay que menospreciar la fortaleza de un grupo humano.