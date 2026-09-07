El Lamborghini Revuelto SV llegó para brillar
Lamborghini acaba de demostrar que el motor V12 tiene mucho para decir. El nuevo Revuelto SV, previsto para 2027, eleva a otro nivel la fórmula de la marca. Su combinación de motor V12 de 6,5 litros y asistencia eléctrica alcanza aproximadamente 1.050 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos y una velocidad máxima superior a los 340 km/h.
Pero lo verdaderamente impresionante no radica exclusivamente en la potencia. Lamborghini profundizó el trabajo sobre el flujo de aire para conseguir un notable incremento de la carga aerodinámica respecto al Revuelto convencional. El resultado es un automóvil desarrollado para aprovechar sus prestaciones al máximo, tanto para impresionar en la calle como para convertirse en una auténtica máquina de circuito. Suspensiones específicas, frenos de alto rendimiento, neumáticos especiales y una aerodinámica mucho más agresiva completan el paquete.
El Revuelto SV representa algo que hace pocos años parecía imposible: un V12 acompañado por electricidad, pero sin renunciar al carácter salvaje que convirtió a Lamborghini en sinónimo de superdeportivos.
Una evolución realmente extraordinaria.
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