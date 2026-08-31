Uruguay vs. Puerto Rico en el Antel Arena por las Clasificatorias al Mundial: hora, dónde ver y cómo clasificar

La selección de básquetbol de Uruguay volverá este lunes al Antel Arena para enfrentar a Puerto Rico desde las 20:10, por la segunda fecha de la segunda ronda de las Eliminatorias FIBA. La Celeste viene de perder 103-94 ante Bahamas, pero mantiene el tercer puesto del Grupo F y, por ahora, está en zona de clasificación.

Uruguay tiene cinco victorias y dos derrotas, suma 12 puntos y está tercero, detrás de Canadá (7-0) y Argentina (6-1). Bahamas quedó cuarto con 3-4, mientras que Puerto Rico y Panamá tienen 2-5. Los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto de los dos grupos clasificarán Mundial de Qatar 2027.

El partido ante Bahamas dejó sensaciones encontradas. Uruguay llegó a estar 17 puntos abajo, reaccionó, pasó al frente y tuvo posibilidades de quedarse con el partido. Joaquín Rodríguez fue nuevamente una de las figuras, con 30 puntos, mientras que Buddy Hield lideró a los visitantes con 28.

Ahora aparece Puerto Rico, que también comenzó la segunda ronda con derrota. Los boricuas perdieron 89-75 con Argentina en Mar del Plata y necesitan recuperarse para no quedar lejos de los tres primeros.

La oportunidad para Uruguay es importante porque se trata de un rival directo. Una victoria permitiría a la Celeste defender el tercer lugar y ampliar la distancia con Puerto Rico, además de recuperar confianza después del traspié del jueves.

Puerto Rico, además, cuenta con José Alvarado, recientemente campeón de la NBA con los New York Knicks, quien regresó a la selección para esta segunda ronda. En las estadísticas generales de las Eliminatorias, los boricuas promedian 87,4 puntos por partido contra 85 de Uruguay, aunque la Celeste presenta mejores porcentajes de tiro de dos puntos y más asistencias.

Para Uruguay es más que tener revancha. Es la posibilidad de volver a ganar en casa, sostenerse entre los tres primeros y sacar ventaja sobre un rival directo que también busca la clasificación.