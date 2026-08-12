Uruguay enfrenta a China en su primer amistoso en Foshan: día, hora y dónde ver a la selección de básquetbol

Uruguay se enfrentará a China en el primero de los dos amistosos de la gira de la selección por Foshan. Los dirigidos por Gerardo Jauri jugarán en el Gimnasio del Centro Deportivo Shunde Desheng, escenario que fue Mundialista en 2019, pensando en la vital ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027, ante Bahamas y Puerto Rico.

La Celeste viajó a la gira con 14 jugadores. Lucas Capalbo (Gipuzkoa, España), Lucas Rodríguez (Minas Tenis, Brasil), Joaquín Rodríguez (Dreamland Gran Canaria, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Bernardo Barrera (Defensor Sporting), Theo Metzger (Biguá), Nicolás Martínez (Quimsa, Argentina), Martín Rojas (Peñarol), Gonzalo Iglesias (Amics Castelló, España), Juan Ignacio Ducasse (Goes), Mateo Bianchi (Defensor Sporting) y Pablo Gómez (Trouville) estarán disponibles para los partidos, mientras que Emiliano Serres (Peñarol) aún se encuentra recuperándose de una fractura en su mano. Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España) y Luciano Parodi (Franca, Brasil) no están disponibles por compromiso con sus equipos, pero son seleccionables para los partidos oficiales en el Antel Arena.

Día, hora y dónde ver el primer amistoso entre China vs. Uruguay

El partido se jugará el jueves a las 8:30 (19:30 hora local) y se podrá ver a través de oneball.tv.

El plantel de China

La selección asiática se encuentra trabajando con un grupo de 16 jugadores, de los cuales 12 serán de la partida: Zhao Jiwei (Liaoning Flying Leopards), Hu Mingxuan (Guangdong Southern Tigers), Liao Sanning (Beijinr Royal Fighters), Cheng Shuaipeng (Zhejiang Golden Bulls), He Xining (Shenzhen Leopards), Pang Zhenglin (Jiangsu Dragons), Xie Liyongwei (Shangai Sharks), Li Yuezhou (Zhejiang Golden Bulls), Cui Yongxi (Guangdong Southern Tigers), Zhu Junlong (Zhejiang Guangsha Lions), Li Hongquan (Shangai Sharks), Wang Junjie (Ningbo Rockets), Jiang Haoran (Jiangsu Dragons), Yang Xihao (Fujian Sturgeons), Hu Jinqiu (Zhejiang Guangsha Lions), Jiao Boqiao (Guangdong Southern Tigers).

Cómo sigue la gira para Uruguay

La Celeste tendrá un segundo enfrentamiento este sábado, también a las 8:30. En China se quedará hasta el lunes y el martes en las primeras horas de la madrugada emprenderá retorno a Montevideo para seguir la preparación en cancha de Guruyú Waston, luego de un par de días de descanso para los jugadores.

Cómo siguen las Clasificatorias

Uruguay enfrentará a Bahamas el jueves 27 de agosto en el Antel Arena, mientras que el lunes 31 jugará en dicho escenario frente a Puerto Rico.

Cómo están las posiciones y cómo se clasifica al Mundial

La selección escolta a Canadá (6-0) con el mismo récord que Argentina (5-1). Puerto Rico, Bahamas y Panamá (2-3) cierran el grupo. Al Mundial de Qatar de 2027 clasifican los mejores tres de cada grupo, junto con el mejor de los cuartos.

Del otro lado Brasil (6-0) lidera, seguido de Estados Unidos (5-1), mientras que República Dominicana (4-2) se encuentra en zona de clasificación. México (3-3) y Colombia (3-3) están cuartos y Chile (2-4) cierra las posiciones.

Qué le queda a Uruguay

Además de la ventana de agosto, a la Celeste le quedan dos dobles fechas más para llegar a Qatar. El 26 de noviembre recibirá a Canadá y el 29 visitará a Puerto Rico. Las Clasificatorias las cerrará con dos visitas más, el 26 de febrero de 2027 ante Bahamas y el 1° de marzo ante Canadá.