Uruguay cerró el grupo del Sudamericano Femenino con derrota ante Argentina y jugará por el quinto puesto

Uruguay cerró su participación en la fase de grupos del Sudamericano Femenino con derrota 64-45 ante Argentina. Jugando sin chances de clasificar, la selección dirigida por Gino Alderete mostró auspiciosos pasajes de juego y se pudo quedar con el tercer cuarto ante las locales y vigentes campeonas del torneo.

El primer chico despertó ilusión, con una Florencia Niski que volvió a ser líder y buenos pasajes defensivos, pero la albiceleste creció desde la conducción de Melisa Gretter y los tiros a distancia de Agostina Burani. La Celeste supo incluso pasar al frente con un triple de Josefina Rivera y la verticalidad de Lucía Auza. Pero fueron las del exentrenador de Biguá, Gregorio Martínez, las que se fueron al frente por un triple de la joven Sofía Lombardero, 20-16.

El segundo fue el cuarto de quiebre. Argentina hizo pesar sus centímetros en la pintura y una falta de tres sobre la ex Yale, Laila Raviolo rompió la paridad. Uruguay se secó ofensivamente, anotó apenas seis puntos en el chico y en contrapartida Victoria Gauna encendida anotó puntos consecutivos y agregó a su triple uno de Florencia Chagas. Las locales lideraron 40-22 al entretiempo.

La mejor cara de Uruguay se dio en el tercero, donde si bien Martínez reguló minutos hubo varios de las principales figuras albicelestes. Niski y Auza intentaron generar desde su uno contra uno y Josefina Zeballos con un triple sobre la bocina le permitió a la Celeste quedarse con el parcial y entrar al último cuarto a 15 (48-33).

Carolina Fernández en el partido entre Uruguay y Argentina por el Sudamericano Femenino. Foto: FIBA.

El equipo de Alderete llegó a ponerse incluso a 12, Niski puso un bombazo de media cancha y puntos desde su uno contra uno, mientras que Zeballos agregó su triple que puso a la Celeste a 12, con cinco minutos por jugar. Pero tras minuto de Martínez Argentina terminó cerrando su tercera victoria sin inconvenientes y cuidó piernas para las semifinales que jugará el sábado ante el ganador de Brasil y Paraguay. En la otra semifinal Venezuela espera al ganador de Colombia y Chile. Las cuatro mejores selecciones clasificarán a la AmeriCup.

Florencia Niski y Josefina Zeballos volvieron a ser las mejores jugadoras del equipo. Anotaron 14 y 13 puntos respectivamente.

Uruguay seguirá su camino en el partido por el quinto puesto este sábado. Su rival saldrá del perdedor de Colombia y Chile. De ganar el equipo de Alderete obtendrá la mejor participación histórica en el torneo, pero en caso de perder deberá jugar por el sexto lugar ante el perdedor del encuentro entre Brasil y Paraguay.