Uruguay vendió cara la derrota pero no pudo ante una potencia como Colombia en el Sudamericano Femenino
La Celeste perdió sus chances de clasificar a los cuartos de final, pero mostrando una notoria mejoría respecto a la caída frente a Paraguay en la primera fecha.
Uruguay no pudo conseguir lo que hubiese sido una histórica clasificación a la segunda fase de un Sudamericano Femenino. Cayó por 83-65 ante Colombia en un partido donde mejoró notoriamente de lo que fue la derrota ante Paraguay.
El resultado terminó siendo mentiroso, la Celeste compitió, entró al último cuarto en partido, pero el amplio favoritísimo de las Cafeteras y la supremacía física terminó decantando el partido en favor de las dirigidas por Luis Cuenca.
Uruguay, que había caído por 33 puntos en su última presentación ante Colombia, logró ganar el segundo y tercer parcial, en base a un juego de alto ritmo, sumando tiros cuando pudo conseguir temprano la ventaja en ofensiva y sacando por momentos rédito de su alta presión, aunque en el momento de quiebre dejó pasar tiros claros para volver al juego.
La Celeste se repuso rápido del 13-3 inicial Cafetero, tuvo mayor eficiencia cuando pudo elevar el ritmo y tuvo en Lucía Auza una figura importante para ponerse rápido a cuatro unidades. Sin embargo Colombia entró nueve arriba al primer descanso por triples y puntos de segunda oportunidad.
Las Cafeteras bajo la batuta de Manuela Ríos lograron elevar a 15 la renta. Carolina Fernández destrabó a las Charrúas con un bombazo, Josefina Zeballos asumió y sacó faltas, para que con un triple de Aldana Gayoso sobre la chicharra las dirigidas por Gino Alderete entraran al entretiempo perdiendo por ocho.
Florencia Niski alimentó el sueño de Uruguay a partir del tercer cuarto. La oriunda de Bohemios empezó a desatar su talento individual, poniendo a la Celeste a tres, permitiendo pensar que un resultado inimaginable era posible. Si bien las Cafeteras parecían irse aprovechando los 1,93 metros de Yuliany Paz en la pintura, las Charrúas se aferraron al corazón y encontraron en dos bombas de Gayoso y una de Fernández como seguir a tiro en el partido. Seis puntos de diferencia separaron a ambas selecciones al último descanso.
Uruguay salió a echar el resto en el último parcial, presionó toda la cancha e incluso recuperó una pelota en cancha contraria, pero no pudo finalizar y Ríos del otro lado encaminó la tarde para las Cafeteras. La Celeste jugó su última chance, tuvo momentos de Maite Pereira para ponerse a seis, pero con Niski mejor contenida, las esperanzas se empezaron a dilapidar para las de Alderete. Un triple de Jenifer Muñoz terminó sentenciando las acciones y con el juego roto Colombia terminó elevando una diferencia que terminó siendo mentirosa.
Josefina Zeballos fue la goleadora de Uruguay con 14 puntos, mientras que Florencia Niski anotó 13 puntos y repartió cuatro asistencias.
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