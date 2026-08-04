Uruguay cayó ante Paraguay e hipotecó sus chances de avanzar en el Sudamericano Femenino de Básquetbol

Uruguay dejó escapar una cita con la historia. Cayó frente a Paraguay 68-63 y comenzó el Sudamericano Femenino con derrota. El partido era el duelo directo para superar por primera vez en la historia la primera fase del certamen y el inicio fue auspicioso, pero no alcanzó.

Lo mejor de la Celeste se vio en el primer cuarto, cuando la selección salió a proponer un ritmo más elevado a lo que mostró en el Sudamericano de 2024. Anotó puntos en transición, pero sobre todo logró contener los rompimientos de su rival, con pasajes de defensa zonal. Las dirigidas por Gino Alderete ganaron el primer cuarto por 21-12, pero perdieron muy rápido la ventaja.

La experiencia de Paola Ferrari entró a cambiar la tendencia y Uruguay dejó tiros abiertos que le dieron de comer en el arranque, siendo la mano de Josefina Zeballos la más importante. En contrapartida, las Guaraníes no solo empezaron a poner los suyos, sino que también lo hicieron en manos repartidas y sus figuras estuvieron sólidas desde la línea de libres en un cortado cuarto. Paraguay entró en partido al entretiempo, al que las Celestes entraron ganando 34-33.

El talento de Florencia Niski supo sostener la ventaja a favor de Uruguay, pero Paraguay con la defensa de cambios maniató al equipo celeste, que perdió verticalidad y tuvo dificultades para anotar. Un triple de María Pereira coronó la reacción de Paraguay que sintió la desesperación de las Charrúas y corriendo la cancha empezó a hacerse dueño del partido. Marta Peralta también fue pieza clave desde su uno contra uno y anotó sobre la hora libres con los que la albirroja entró al último descanso ganando 53-48.

Selena Medrick defendida por Beatriz Quevedo en el partido entre Paraguay y Uruguay por el Sudamericano Femenino. Foto: FIBA.

Paraguay no paró de castigar las pérdidas y Uruguay entró en la desesperación, con bajos porcentajes de afuera y sin poder ser profundo. En el 5x5 Peralta siguió siendo la carta Guaraní y pese a la corta diferencia, la albirroja no terminó pasando zozobras para asegurar el punto.

La Celeste se jugará una chance más este martes frente a Colombia a las 17:30 horas, pero sabiendo que las posibilidades son ínfimas ante una potencia a nivel continental. En caso de caer el camino para las de Gino Alderete continuará el domingo, en el partido por el sexto puesto.