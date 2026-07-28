Gino Alderete definió las 12 convocadas para jugar el Sudamericano Femenino de Básquetbol en Argentina

Gino Alderete confirmó las 12 que viajarán a Zárate, Argentina, a disputar el Sudamericano Femenino . Tras las deserciones de Ecuador, Bolivia y Perú siete selecciones buscarán uno de los cuatro cupos a la AmeriCup 2027 que se jugará en El Salvador.

La lista final quedó conformada por Carolina Fernández (Malvín), Maite Pereira (Defensor Sporting), Florencia Niski (Basket Frascati, Italia), Catalina Taño (Lagomar), Josefina Zeballos (Maristas, España), Aldana Gayoso (Malvín), Lucía Schiavo (San José, Paraguay), Lucía Auza (Northern Kentucky University, Estados Unidos), Josefina Rivera (Defensor Sporting), Paula Fernández (Malvín), Sabrina Molina (Quimsa) y Selena Medrick (Malvín).

De las 18 que habían comenzando la preparación en Guruyú Waston quedaron desafectadas Luana Lizzazoain (Yale), Agustina Oyarzabal (Defensor Sporting), Antonia Basualdo (Defensor Sporting), Krystal Cordara (Tabaré) y Mía Nilo (Urunday Universitario)

Uruguay integrará el Grupo A. Debutará en el partido clave para clasificar frente a Paraguay, el lunes 3 de agosto a las 17:30 horas. El martes 4 jugará frente a Colombia en el mismo horario, mientras que cerrará frente a Argentina el jueves 6 a las 21:00.

Carolina Fernández defendida por Florencia Chagas en el partido entre Uruguay y Argentina por el Sudamericano Femenino de 2024. Foto: FIBA.

Los segundos y terceros de cada serie avanzarán a los cuartos de final, mientras que los primeros avanzarán directo a semifinales, instancia que permite asegurar el cupo a la AmeriCup. El Grupo B estará integrado por Brasil, Venezuela y Chile. Los perdedores de los cuartos de final jugarán un partido por el quinto puesto y el perdedor se medirá ante el último del grupo A, por el sexto.

La selección partirá el miércoles rumbo a Fray Bentos, se hospedará en Las Cañas y entrenará ese día en Nacional de Fray Bentos. El jueves tendrá dos sesiones de entrenamiento, una en la mañana en las canchas del CAJU y la otra a la noche en Anastasia. A la tarde habrá un campus con chicos de 14 a 18 años.

El viernes 31 será la partida frente a Zárate, a donde llegará tres días antes de su debut ante Paraguay.

