Olimpia vuelve a ser el líder de la LDA tras caída de Trouville ante Verdirrojo; Colón cortó su racha negativa

Olimpia recuperó el primer lugar de la Liga de Ascenso tras aplastar a Urupan y aprovechar la caída de Trouville frente a Verdirrojo. La Reclasificación además enfrentó a los dos últimos, donde Colón ganó tras seis caídas consecutivas y dejó a Albatros al borde del play-out.

La Liguilla comenzó su tercera fecha con un sorpresivo triunfo del cerrense 72-69 de visitante ante la "T". El partido fue prácticamente de punto a punto. El equipo de Nicolás Díaz volvió a tener un magro partido del extranjero que sustituyó a Andriy Grystak, Kwame Alexander, que además de un bajo partido anotador, no pudo con Randy Rickards, que con 18 puntos y 17 rebotes fue la gran figura del juego.

Mauro Nava agregó un buen ingreso de Joaquín Rodríguez que del banco trajo 17 puntos y volvió a ser decisivo para el campanazo en la calle Chucarro. De esta manera el del Cerro se puso a uno de los dos primeros lugares que aseguran definir de local uno de los ascensos.

Trouville volvió a ser alcanzado en la tabla por Olimpia, que por haber ganado el cruce directo ante el rojo de Pocitos es el nuevo líder de la LDA. Las Alas Rojas no pasaron inconvenientes para aplastar a Urupan en el Albérico Passadore. El 97-63 se empezó a gestar a partir del segundo cuarto, donde el equipo de Andrés Borroni entró al descanso largo 15 arriba.

En el partido contó con 21 puntos de segunda oportunidad del Olimpista, con sus extranjeros como máximos exponentes. Precisamente ambos fueron figuras, Ezequiel Bell por sus 20 unidades y 11 rebotes, mientras que Luciano Castellani aportó 16+12.

En el Reclasificatorio se enfrentaban las dos peores rachas del campeonato y la que se extendió fue la de Albatros. Colón volvió al triunfo luego de seis derrotas al hilo y pese a que ya no puede zafar de la última posición, llegará al playout con otro envión.

El partido fue de locos, con resultados cortos hasta el desenlace del juego, donde con Trevell Beck como figura, el de San Martín y Fomento abrió siete de ventaja. Cuando parecía irse del juego, un 8-0 encabezado por Santiago Machado le permitió al Ave despegar y pasar al frente, pero tras libres de ambos lados entraron igualados al último minuto.

Los dirigidos por Nicolás Ellis tuvieron un desenlace fatídico. Cuatro rebotes ofensivos le permitieron a Colón ganarlo en la hora con un libre de Beck y tras minuto, el debutante Dayonte Jennings asumió con una flotada que se perdió afuera por bastante.

El extranjero registró 19 puntos y 12 rebotes, pero tuvo malas decisiones en el cierre.