Metzger con Ovación: "Que Bahamas y Puerto Rico traigan los NBA demuestra lo que hemos hecho nosotros"

Theo Metzger se ha convertido en un jugador casi fijo en el radar de la selección. Tras la AmeriCup, el jugador que firmó con Biguá para la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 estuvo en la lista de Uruguay en tres de las cuatro ventanas para las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. El ex Defensor Sporting habló con Ovación durante la histórica gira por China.

El jugador declaró estar “muy contento” siempre que está en la selección” y destacó al grupo “que es hermoso”. Valoró positivamente la oportunidad de hacer “un viaje tan lindo” para jugar contra la selección de China a donde no sabe cuántos de los jugadores van a volver a tener la posibilidad de ir. “Hay que aprovecharlo al máximo para prepararnos de la mejor manera para la ventana que tenemos a fines de agosto, que es muy importante”, manifestó el formado en Malvín.

Metzger destacó la extensión de la preparación de cara a los dos partidos de las Clasificatorias ante Bahamas y Puerto Rico que se jugarán a fines de agosto a los que “espera llegar de la mejor manera”. “Es lo que importa, al final de cuentas, para intentar lograr esa clasificación Mundial que todos queremos”, concluyó respecto a la importancia de la próxima ventana.

Puerto Rico ya anunció la prelista de jugadores que vendrán a Montevideo donde aparecen todas las figuras de Boricuas incluyendo a un vigente campeón de la NBA como José Alvarado; y a su vez se espera que Bahamas también llegue a la capital del país también con todo su potencial. Respecto a eso Metzger expresó: “Que ellos traigan los NBA demuestra lo que hemos hecho nosotros, ellos sienten que tienen que traer todo el equipo también para poder ganarnos”. Añadió que eso es algo que “motiva”, pero que Uruguay debe pensar en sí mismo: “En seguir haciendo lo que venimos trabajando para llegar de la mejor manera e intentar llevarnos los dos puntos”.

Theo Metzger, jugador de la selección de básquetbol de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

Respecto a la llegada a Biguá para la próxima temporada expresó que tras tres años en Defensor Sporting “va a ser algo nuevo, va a costar un poco el cambio”. Pero aún así expresó estar “contento”, al ser un equipo que “apunta a cosas importantes”. El Pato de Villa Biarritz jugará la Basketball Champions League Americas por invitación y respecto a esto Metzger expresó: “Eso siempre es lindo, me gustan mucho las ligas internacionales. No tuve la oportunidad todavía de jugar la Champions, así que lo voy a afrontar de la mejor manera posible y dar todo de mí”.