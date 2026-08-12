LDA: Stockolmo se clasificó a la Liguilla y Lagomar se acerca; Larre Borges a un paso de la permanencia

La Liga de Ascenso jugó el complemento de la tercera fecha de la Liguilla. Stockolmo se convirtió en el tercer clasificado a los playoffs, luego de derrotar a Tabaré y aprovechar la caída Sayago frente a Lagomar. El verde dio un paso importante también a la postemporada, a donde avanzó sin jugar Verdirrojo por el resultado en La Costa. En el Reclasificatorio Larre Borges quedó al borde de asegurar su permanencia y condenó a Marne a jugar el playout.

La "S" de El Prado confirmó ser la gran sorpresa del torneo. Uno de los candidatos a pelear abajo aseguró su lugar en los playoffs cuando aún que dan cinco partidos por jugar y mantiene vivas las esperanzas de definir uno de los ascensos en condición de local. El equipo de Diego Palacios derrotó 84-72 al gris del Parque Batlle, que contó con un gran debut de Brandon Spearman (24 puntos y 5/7 en triples).

El Indio, que agregó en el arranque los 20 puntos de Jonathan Augustin-Fairell y sacó ventaja en la media cancha, sufrió la arremetida de Stockolmo, que anotó 19 puntos tras pérdidas y contó con tres bastiones para darlo vuelta. Andrés Aristimuño sostuvo a su equipo en el peor momento, repartió 16 asistencias y recuperó cinco pelotas. Nicolás Catalá fue el goleador con 27 puntos y Alberton Rodrigues volvió a firmar otro bestial doble-doble, con 15 unidades y 15 rebotes.

De esta manera, los de Palacios igualaron la líena de Verdirrojo y quedaron a un triunfo de los dos primeros puestos que ostentan Olimpia y Trouville. Recordar que estas plazas aseguran definir los ascensos con ventaja de localía.

Quien dio un paso enorme a los playoffs fue Lagomar, que ganó un punto directo ante Sayago, al superarlo por 78-68. El de La Costa no solo le sacó dos triunfos al de la vía y a Urupan, sino que además aseguró los desempates ante ambos, al ganar los cuatro partidos. El verde volvió a tener otra vez un goleo repartido y resolución en media cancha, donde nuevamente fueron figuras dos jóvenes, Brahian Gómez (22 puntos) y Stefan Casanova (14).

El Reclasificatorio quedó muy cerca de confirmar los cuatro equipos que jugarán playout. A Colón y Albatros se le sumó Marne, que como local dejó puntos ante Larre Borges, que se llevó del Barrio Simón Bolívar un triunfo 94-84. Pese al alto número de pérdidas, el cuadriculado disfrutó de un enorme 15/31 en triples. El mayor exponente fue el debutante William Brown III que anotó 24 puntos y anotó los cuatro triples que tiró. El de La Unión quedó a un triunfo de asegurar la permanencia.