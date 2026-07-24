LDA: se apretó la lucha por ingresar a la Liguilla tras el triunfo de Lagomar y la caída de Urupan

La Liga de Ascenso tuvo el inicio de su penúltima fecha del Clasificatorio, donde la lucha por los últimos cuatro cupos a la Liguilla se apretó aún más, tras el triunfo de Lagomar (5-6) y la caída de Urupan (6-5).

El equipo de la Costa sufrió pero se impuso en su visita ante Colón (89-80), que ya quedó condenado a jugar los play-out por el descenso. Los dirigidos por Fernando Martínez parecían encaminar una noche sencilla con 19 de ventaja en el primer tiempo, gracias a su dominio en la zona pintada (40 puntos) y una muy buena noche con el tiro de tres puntos (12/23). Sin embargo el de la Esquina del Movimiento reaccionó, pese a que Tervell Beck jugó apenas 11 minutos por cometer su cuarta falta temprano. Mateo Bentancour lideró y con un 5/7 en triples puso a su equipo incluso al frente. Pero el Lago ajustó atrás y castigando las pérdidas de su rival, triunfó.

En El Prado Stockolmo (9-3) siguió confirmando su buen momento. Derrotó 66-55 a un Urupan a quien dejó en apenas 21 puntos en la primera mitad. El pandense hizo su esfuerzo en traer el partido, se llegó a poner a tres a cuatro minutos del final, pero se quedó sin nafta, no pudo volver a anotar y el azul lo cerró con un parcial de 8-0 en ese lapso.

Esta noche la fecha se complementa con cuatro partidos a las 20:15. Olivol Mundial (3-8) recibe a Verdirrojo que va por abrochar su lugar en la Liguilla. Trouville (10-1) pone en juego la punta visitando a Olimpia (9-2). Tabaré (8-3) juega ante Sayago (6-5), y Albatros (2-9) se enfrenta a Larre Borges (4-6) en un duelo de equipos necesitados de sumar.

Hasta ahora Trouville, Olimpia, Tabaré y Stockolmo tienen asegurado su boleto a la parte alta, mientras que Marne, Olivol Mundial, Albatros y Colón están condenados al Reclasificatorio, incluso este último ya no puede evitar los play-out por el descenso.