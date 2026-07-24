LDA: se apretó la lucha por ingresar a la Liguilla tras el triunfo de Lagomar y la caída de Urupan
El de la Costa sufrió para derrotar a Colón, que jugará el play-out por el descenso, mientras que el pandense no pudo ante un Stockolmo en un enorme momento.
La Liga de Ascenso tuvo el inicio de su penúltima fecha del Clasificatorio, donde la lucha por los últimos cuatro cupos a la Liguilla se apretó aún más, tras el triunfo de Lagomar (5-6) y la caída de Urupan (6-5).
El equipo de la Costa sufrió pero se impuso en su visita ante Colón (89-80), que ya quedó condenado a jugar los play-out por el descenso. Los dirigidos por Fernando Martínez parecían encaminar una noche sencilla con 19 de ventaja en el primer tiempo, gracias a su dominio en la zona pintada (40 puntos) y una muy buena noche con el tiro de tres puntos (12/23). Sin embargo el de la Esquina del Movimiento reaccionó, pese a que Tervell Beck jugó apenas 11 minutos por cometer su cuarta falta temprano. Mateo Bentancour lideró y con un 5/7 en triples puso a su equipo incluso al frente. Pero el Lago ajustó atrás y castigando las pérdidas de su rival, triunfó.
En El Prado Stockolmo (9-3) siguió confirmando su buen momento. Derrotó 66-55 a un Urupan a quien dejó en apenas 21 puntos en la primera mitad. El pandense hizo su esfuerzo en traer el partido, se llegó a poner a tres a cuatro minutos del final, pero se quedó sin nafta, no pudo volver a anotar y el azul lo cerró con un parcial de 8-0 en ese lapso.
Esta noche la fecha se complementa con cuatro partidos a las 20:15. Olivol Mundial (3-8) recibe a Verdirrojo que va por abrochar su lugar en la Liguilla. Trouville (10-1) pone en juego la punta visitando a Olimpia (9-2). Tabaré (8-3) juega ante Sayago (6-5), y Albatros (2-9) se enfrenta a Larre Borges (4-6) en un duelo de equipos necesitados de sumar.
Hasta ahora Trouville, Olimpia, Tabaré y Stockolmo tienen asegurado su boleto a la parte alta, mientras que Marne, Olivol Mundial, Albatros y Colón están condenados al Reclasificatorio, incluso este último ya no puede evitar los play-out por el descenso.
¿Encontraste un error?