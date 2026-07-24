Ezequiel Bell con Ovación: empezó con el básquetbol con 21 años cuando dejó "de perder el tiempo con el fútbol"

Ezequiel Bell llegó a Uruguay el año pasado y encontró su lugar, jugando entre Liga Uruguaya de Básquetbol y Liga de Ascenso ya su cuarto torneo en el país.

El panameño contó que le atrajo del país y su transición de futbolista profesional al básquetbol a sus 21 años. Resaltó un sabio consejero que le dijo que dejara de "perder el tiempo con el fútbol" y a raíz de él descubrió el deporte que le permitió llegar a la selección.

—¿Qué tiene Uruguay para que te hayas quedado tantas temporadas?

—Ha sido un país que me ha agradado mucho, la gente, el trato, eso es lo primordial. Nunca he sentido alguna falta de respeto, ninguna incomodidad, algo que uno, siendo extranjero, aprecio mucho. Con lo deportivo me he sentido súper bien, he crecido mucho. Empecé a jugar baloncesto demasiado grande, a los 21, entonces mis primeras experiencias han sido acá, me ha favorecido mucho y estoy muy agradecido.

—Empezaste jugando al fútbol, ¿cómo fue esa transición?

—Desde pequeño siempre me ha encantado el fútbol, lo he practicado mucho, también a nivel profesional y la transición fue un poco difícil al inicio, pero al final me terminó agradando mucho y siento que en parte también por haber practicado un deporte anterior me ha favorecido demasiado también en el tema de la acoplación.

Ezequiel Bell, extranjero de Olimpia en el Albérico Passadore. Foto: Ignacio Sánchez.

—¿Cómo eras de futbolista?

—No se me daba nada mal. Al inicio empecé jugando como delantero y después me gustó bastante el tema de la defensa. Destacaba bastante en el juego aéreo. Soy un jugador muy atlético y vengo con eso desde pequeño, me ha favorecido bastante el tema genético y entonces cada córner cada jugada de centro, siempre era hacia mí, prácticamente que me las tiraban todas.

—¿Cómo descubriste el básquetbol?

—Venía saliendo de un entrenamiento de fútbol, y me encuentro a un señor bastante legendario en Panamá, que le ha enseñado a muchos jugadores en el baloncesto. El deporte no me gustaba para nada. Entonces, él me dijo: “qué te parece si vas un fin de semana, practicas y si te gusta, bienvenido sea, si no, sigues perdiendo el tiempo en el fútbol”. Entonces, esa palabra me quedó ahí en la cabeza, fui y lo demás es historia. Me terminó gustando.

—¿Cómo llegás a Uruguay?

—En el 2024 hago mi debut con la selección mayor. Jugué también la BCL con Toros de Chiriquí. Para ser mi primera experiencia contra equipos grandes (Flamengo y Boca Juniors) sobresalí un poco y eso fue lo que me ayudó para cuando entró el año 2025. Hebraica Macabi hace un llamado a través de mi agente, José Borrazas. Llegué ya casi terminándose la ronda regular, tuvimos un incidente (contra Urupan) donde quedó mitad de equipo suspendido, pero se luchó, clasificamos en el play-in contra Remeros. Para ser mi primera experiencia siento que lo hice muy muy bien y me ayudó para poner mi nombre en el mercado uruguayo.

Ezequiel Bell jugando para Hebraica Macabi. Foto: Estefanía Leal.

—Tuviste tu paso por Nacional, incluso jugaste un clásico, ¿cómo viviste el sentir del hincha uruguayo?

—Es muy sorprendente. Como jugador que me gusta gritar muchos los goles, muy apasionado, muy aguerrido, la hinchada suma bastante. Me tocó en la primera fecha mi primer clásico y fue algo muy sorprendente porque son como una guerra. Es un arma de doble filo, te motiva y también es como una presión de querer ganar por lo que significa. Pero me gustó mucho esa experiencia, es de las más grandes que he vivido en mi vida, fue algo que me impactó y me gustó mucho. Más allá del los resultados, me quedo con los apasionados que es el uruguayo.

—¿Cómo ves a Olimpia?

—Tenemos un grupo lindo, estamos disfrutando el momento. El objetivo del club es ascender, pero vamos paso a paso.

—¿Cómo llevás el estar lejos de tu familia?

—Es uno de los desafíos más difíciles. Pero es algo que gracias a Dios he trabajado, me propuse que donde se me diera la oportunidad de salir iba a madurar en ese ámbito y es algo que he manejado muy bien. También mi familia lo ha entendido muy bien, más allá de todo, me apoyan y siento que lo he manejado muy bien, gracias a Dios.

Ezequiel Bell, jugador panameño de Olimpia. Foto: Ignacio Sánchez.

—¿Qué mensaje le das a Uruguay?

—Agradecerle por abrirme las puertas. No tengo quejas, un país muy lindo, me gusta su cultura, me agrada su gente, súper agradecido. Me caracterizo por un chico humilde, trabajador que viene a aportar en lo deportivo.