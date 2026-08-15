LDA: Lagomar se convirtió en el quinto clasificado a los playoffs; Sayago y Verdirrojo ganaron puntos directos

Se complementó la fecha 4 de la Liga de Ascenso donde Lagomar se convirtió en el quinto clasificado a los playoffs por los ascensos, luego de derrotar a Tabaré de visitante. Además Sayago le ganó agónicamente a Urupan un duelo directo por el último cupo, mientras que Verdirrojo se mantuvo a tiro de la pelea por el segundo puesto al superar a Stockolmo en el Cerro.

En el Parque Batlle se jugó un punto decisivo donde el de la Costa consiguió el objetivo de estar entre los ocho mejores del certamen con un gran sprint final, ganando ocho de los últimos nueve partidos. El verde resolvió un juego punto a punto en el final gracias a un triple de Facundo Medina. El ex Tabaré quebró la paridad con la que entraron los jugadores a un minuto del final, para encaminar el juego que finalizó en cifras de 67-61.

Sayago se quedó con un mano a mano tremendo ante Urupan. Ambos llegaban últimos en la tabla de la Liguilla y el de la vía remontó 16 puntos para ganarlo en la última pelota con doble y falta de Josh Ferguson. El equipo de Gustavo Reig tuvo en los triples (10/23) una importante arma para traer el partido, junto a la longitud de su plantel. La banca le trajo al Colo 29 puntos, con Guillermo Curbelo (14 puntos y 3/7 en triples) y Lucas Pages (9 y 3/3) como sus mejores exponentes.

En el Cerro Verdirrojo logró quedar muy cerca de asegurar la ventaja en cuartos de final y sigue en la pelea por la de semifinales. Derrotó a Stockolmo 77-68 e igualó la línea de Olimpia pero con la ventaja para las Alas Rojas. El equipo de Mauro Nava aseguró el punto en el segundo tiempo, le quedó más largo su plantel donde el banco le aportó 29 puntos. El chico del club Federico Cruz aportó 11 unidades a las que se sumó el siempre buen ingreso de Joaquín Rodríguez y un buen debut de Fernando Verrone, que entró en lugar de Randy Rickards, lesionado.

Trouville lidera con récord de 14-3, Olimpia (13-4) y Verdirrojo (13-4) lo escoltan. Stockolmo (12-5) viene una unidad por detrás, mientras que Lagomar (10-7) mantiene viva la ilusión por el cuarto puesto. Sayago (8-9), Tabaré (8-9) y Urupan (7-10) definirán el último cupo directo a playoffs a tres fechas del final.