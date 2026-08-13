Escándalo en la LDA: Hernán Álvarez dijo que Luis González, árbitro y presidente de UJOBB, lo invitó a pelear

El partido entre Marne y Larre Borges por la Liga de Ascenso tuvo un desenlace escandaloso, cuando Hernán Álvarez, jugador del Tifón, denunció que Luis González, árbitro y presidente de UJOBB (Unión de Jueces Oficiales de Basketball) lo invitó a pelear.

Ambos fueron entrevistados el miércoles a la tarde por Básquetbol de Primera (El Espectador). El jugador oriundo de Biguá contó que a raíz de una protesta el árbitro le respondió en tono de "canchereo". "Ahí empieza la primera agresión verbal que es 'mirá dónde estás jugando' faltándole el respeto al club al que estoy representando y a mí persona como jugador", contó Álvarez del inicio del conflicto.

El jugador de Marne expresó que le dijo a González "que estaba dirigiendo Larre-Marne" dando referencia que estaba al mismo nivel y agregó que el árbitro le respondió "que no le daba para jugar a otro nivel o algo así". Álvarez dijo que le hizo saber que tuvo la suerte de ganar dos campeonatos con Biguá y que el árbitro le contestó: "Bueno, ahora vamos a ver vos y yo afuera", y además manifestó que le dijo: "Te invito a pelear, como dando a entender que afuera iba a pasar algo más".

Álvarez explicó que se acercó a la mesa de contralor a explicarle al encargado del Instant Replay Sistem (IRS) a explicarle lo que pasó y dijo que se acercó a él "para decirle que lo iba a denunciar, que eso no se hace, que es una falta de respeto muy grande, que es gravísimo". Hernán expresó que el juez le respondió: "Vos me invitaste a pelear".

"Me dice ahora vamos a ver vos y yo afuera"



Hernán Álvarez estuvo en @PrimeraBasquet y contó que denunció al árbitro Luis González que lo invitó a pelear después del partido. pic.twitter.com/yI0RpC0uJb — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) August 12, 2026

El jugador de Marne argumentó que si lo invita a pelear el juez lo denuncia. "Me como 10 fechas", manifestó. "La tribuna de Marne está pegada a la cancha y hay gente que vio y escuchó lo que pasó", continuó explicando.

Hernán Álvarez dijo que le manifestó al primer juez del partido, Andrés Laulhe, que Luis González "se equivocó" y que lo iba a denunciar y explicó que no le dio "mucha bola".

Además de la situación con el jugador que se ve en el video de la transmisión, donde no se visibiliza lo que dice el árbitro porque se tapa la boca, también hubo un cruce con Federico Grela, asistente técnico del equipo, que según fuentes del club le comunicaron a Ovación también denunció amenazas por parte del juez.

"Me parece que Marne va a tomar acciones", explicó también el oriundo de Biguá.

Por su parte, el árbitro dijo que hubo un diálogo al final del juego que "quedó en esa". "Capaz entendió algo que no tenía que entender", expresó González que agregó que se dijeron "cosas relacionadas con el juego".

Consultado si invitó a pelear al jugador el árbitro argumentó: "En un momento dice que me iba a esperar afuera para hablar, fue eso a lo que yo le respondo pero él entiende otra cosa quizás".

"Hay interpretaciones de parte de él que no son las que yo expresé", añadió González tras ser consultado por sus dichos sobre Álvarez. El árbitro confirmó que Hernán le hizo saber donde estaba dirigiendo, pero negó haberle dicho "mirá donde estás jugando".

El árbitro fue interpelado por taparse la boca a la hora de dirigirse al jugador y explicó que "debe haber sido algo de inercia" y explicó que es algo que sucede también cuando dialoga con sus colegas. Mainifestó que "ese pudo haber sido el errror" de su parte, pero sostuvo que "el dialogó no existió".

González recalcó: "Siempre fue un jugador con muy buena actitud conmigo" y agregó: "Nunca tuve un problema de esta índole en los 12 años de arbitraje que tengo".

"Me apoyan 100%", expresó respecto a sus colegas: "Saben lo que yo soy como compañero".

Interpelado por una denuncia que recibió por parte de un jugador de Albatros en formativas argumentó que "fue hace unos años" y que aquel caso "no es lo mismo". "Es una denuncia que hace un entrenador por un final de un juego de formativas", expresó.