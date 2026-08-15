La razón por la que Joaquín Rodríguez no jugó el segundo tiempo del segundo amistoso contra China

Uruguay tuvo una gran presentación frente a China en el segundo amistoso en Foshan. La selección aplastó a los asiáticos y retornará a Montevideo con viento en la camiseta para afrontar el partido de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 frente a Bahamas y Puerto Rico. Pero el partido regaló una curiosa situación en torno a la presencia de Joaquín Rodríguez.

El mercedario fue figura en el primer cuarto, con diferencia fue el mejor de un equipo que sintió su salida al perder generación. Al principio su ausencia parecía fruto de la habitual rotación de Gerardo Jauri, pero con el correr de los minutos y el no reingreso del mercedario, las alarmas empezaron a encenderse.

El campeón con Peñarol no aparecía en el banco y a tan poco de dos partidos vitales para el futuro de la selección. Cuando el mundo del básquetbol en las redes empezó a preguntarse por la ausencia de un jugador que durante el partido no tuvo ningún golpe ni síntomas de dolor, un posteo de Juan Pablo Tamborini en su cuenta de X apagó el incendio y encendió la tranquilidad de la gente.

En dicho tweet confirmó que la ausencia del mercedario se dio por un vuelo marcado para España, para sumarse a los entrenamientos del Dreamland Gran Canaria, el equipo con el que firmó esta temporada tras su paso por el Casademont Zaragoza. Según confirmaron fuentes de la delegación a Ovación el jugador tenía marcado pasaje para las 00:20 de la hora local, por lo que cerca a las 20:00 (el partido comenzó a las 19:30) partió hacia el aeropuerto de Guangzhou que se encuentra a unos 50 minutos de la cancha.

Recordar que por ser una fecha de amistosos fuera del calendario FIBA, los equipos no tenían obligación de ceder a sus jugadores a la gira, como ocurrió con Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada, por lo que lo de Joaquín Rodríguez fue parte de la negociación con su club, que aún así quiso estar la mayor cantidad de tiempo posible a la par de sus compañeros.

En sus 10 minutos en cancha computó dos puntos, dos rebotes y dos asistencias, una planilla que no fue justa para todo lo que hizo por el equipo a minutos de un extenso vuelo a las Islas Canarias.