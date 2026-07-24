Jayson Granger anunció su retiro: el emotivo adiós de una de las grandes figuras uruguayas en Europa

Jayson Granger anunció este viernes su retiro del básquetbol profesional. A los 36 años, el base uruguayo eligió despedirse mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales, titulada "Qué bonito viaje", en la que repasó su extensa trayectoria, agradeció a todos los clubes por los que pasó y aseguró que se marcha "con el corazón lleno".

"Después de tantos años dedicándome a este deporte, ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", escribió el basquetbolista nacido en Montevideo, quien recordó que el básquet le permitió cumplir el sueño que tenía "desde chiquito", cuando recorría las canchas de Uruguay junto a su padre, el exjugador Jeff Granger.

En su despedida agradeció especialmente al Estudiantes de Madrid, institución que lo recibió cuando apenas tenía 15 años y donde comenzó su carrera profesional en 2007. Curiosamente, también fue el club en el que decidió poner punto final a su trayectoria, luego de regresar en 2024 para intentar devolver al histórico equipo a la Liga ACB.

A lo largo de 19 años como profesional construyó una destacada carrera en el básquet europeo. Tras su explosión en Estudiantes pasó por Unicaja Málaga, Anadolu Efes de Turquía, Baskonia, Alba Berlín, Reyer Venezia de Italia y, en 2023, regresó a Uruguay para vestir la camiseta de Peñarol, antes de volver a España.

Entre sus mayores logros aparecen el título de la Liga ACB con Baskonia en 2020, la Bundesliga alemana con Alba Berlín, donde además fue elegido MVP de la final, la Copa del Presidente de Turquía con Anadolu Efes y su inclusión en el Mejor Quinteto de la Liga ACB en 2015.

Con la selección uruguaya también dejó su huella. Tras una relación con algunos altibajos con la Celeste, terminó siendo internacional absoluto y anteriormente había conquistado dos medallas de plata en los Campeonatos Sudamericanos juveniles, además de finalizar como máximo anotador del torneo Sub 17 de 2005.

En el tramo final de su carta, Granger reservó un mensaje especial para su familia. Agradeció a su esposa Milena por acompañarlo durante toda su carrera y dedicó unas sentidas palabras a sus hijos Jan y Conor.

"Ahora toca despedirme de las canchas. Me voy con el corazón lleno, con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el privilegio de haber vivido mucho más de lo que aquel niño alguna vez pudo imaginar", concluyó el uruguayo, cerrando una de las carreras más exitosas que haya construido un basquetbolista uruguayo en el alto nivel europeo.