Jauri tras triunfo de Uruguay: del "petit Mundial" a la emoción "de ver a la gente identificada con el grupo"

Uruguay logró un triunfazo ante Puerto Rico en el Antel Arena que le permite dar un paso más en el camino hacia la clasificación al Mundial de Qatar 2027. Los dirigidos por Gerardo Jauri lograron la victoria por 80-75 y al término del encuentro el propio entrenador mostró su emoción y orgullo por cómo se consiguió el punto jugando en casa.

"Fue justo basado en la defensa. Veníamos de recibir 103 puntos (ante Bahamas) en un partido en el que igual faltando un minuto estábamos ahí y es un mérito aún mayor de los muchachos. Sabemos que Uruguay tiene que jugar así en defensa, con carácter, táctica y amor propio y se consiguió", comentó Jauri.

El técnico de la Celeste dejó en claro que se consiguió algo muy importante, pero que aún resta porque "el que creía que ya estábamos clasificados antes de esta serie no había analizado bien". "Yo insisto que estamos jugando un petit Mundial porque cualquiera de estos equipos te puede tocar en una serie de Mundial. Son equipos de mucho talento y el plantel asumió eso y hoy estamos en camino, nos quedan cuatro finales", analizó.

"Luego de un partido de esta intensidad está bravo hacer un relato objetivo del partido o racional, pero me parece que el equipo se repuso de una derrota de hace muy pocas horas, peleó, intentó, cometió errores, hizo su duelo y contra otro rival directo demostró un semblante en cancha y una postura que en lo personal me pone muy orgulloso, ya sea desde lo técnico táctico y lo emocional", se sinceró Jauri.

"Es verdad que Puerto Rico venía a buscar sus últimas oportunidades, pero a veces cuando vienen liberados y con esa calidad es complicado, pero nuestro equipo entendió por dónde ir, estoy muy orgulloso de este plantel", sostuvo.

Jauri no dudó al aceptar que "emociona su compromiso, responsabilidad, el hablar de nosotros y no del 'yo', que todos hacen su trabajo, que el que jugó pocos minutos está enchufado y ellos contagian y no hay nada mejor para un DT que ver a la gente identificada con un grupo de jugadores".

Si bien no hizo referencia directa al arbitraje, el entrenador afirmó que "aprendimos. Todos los días se aprende, nosotros lo manejamos, a esto se juega con la razón y el corazón a veces el porcentaje de uno sobrepasa al otro y te podés perder de algunas cosas y de cómo las respondes, pero el equipo se enfocó en lo que se tenía que enfocar".