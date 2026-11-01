Hebraica Macabi vs. Malvín en vivo por Liga Uruguaya de Básquetbol: se juega un punto directo en media tabla

La semana de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra a partir de las 21:30 horas, cuando Hebraica Macabi y Malvín se midan en el Estadio Romeo Schinca en un punto directo entre dos equipos que se perfilan para pelear por el ingreso a la Liguilla.

El partido que se jugará a las 21:30 horas irá a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

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Ambos tuvieron un irregular inicio de torneo. Para el Hebreo su rendimiento en ambos partidos fue una montaña rusa, con grandes primeros tiempos y malos segundos. Frente a Urunday Universitario se repuso en el final, pero contra Biguá perdió una buena ventaja para terminar cayendo.

En cambio Malvín comenzó ganando frente a Atenas, pero luego acumuló dos derrotas consecutivas y holgadas, frente a Goes y Peñarol. Ante el Mirasol el equipo de Pablo López tuvo tres debuts: la vuelta de Anthony Hilliard, Fernando Salsamendi y Nate Barnes.