Hebraica Macabi vs. Malvín en vivo por Liga Uruguaya de Básquetbol: se juega un punto directo en media tabla
Macabeos y Playeros, de irregular arranque, se miden en el Estadio Romeo Schinca en un juego pesado, entre dos equipos que se perfilan para definir un lugar en la Liguilla.
La semana de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra a partir de las 21:30 horas, cuando Hebraica Macabi y Malvín se midan en el Estadio Romeo Schinca en un punto directo entre dos equipos que se perfilan para pelear por el ingreso a la Liguilla.
El partido que se jugará a las 21:30 horas irá a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
Ambos tuvieron un irregular inicio de torneo. Para el Hebreo su rendimiento en ambos partidos fue una montaña rusa, con grandes primeros tiempos y malos segundos. Frente a Urunday Universitario se repuso en el final, pero contra Biguá perdió una buena ventaja para terminar cayendo.
En cambio Malvín comenzó ganando frente a Atenas, pero luego acumuló dos derrotas consecutivas y holgadas, frente a Goes y Peñarol. Ante el Mirasol el equipo de Pablo López tuvo tres debuts: la vuelta de Anthony Hilliard, Fernando Salsamendi y Nate Barnes.
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