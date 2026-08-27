Gonzalo Iglesias con Ovación: "El equipo se crea de atrás para adelante, defender para tener un mejor ataque"
El interno de la selección habló en la previa de los partidos ante Bahamas y Puerto Rico, contó porqué le "hace bien" la idea de juego de Gerardo Jauri y destacó la gira por China.
Gonzalo Iglesias habló con Ovación en la previa a los partidos ante Bahamas y Puerto Rico por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. El interno destacó la idea de juego de Gerardo Jauri y contó porque se siente mejor en ese sistema.
Además destacó la gira por Foshan, la unión del grupo y pese a resaltar a equipos anteriores de la selección, tuvo elogios con la intensidad que trae la nueva generación.
—¿Cómo vienen encarando esta parte de la Clasificatoria sabiendo que se vienen rivales con mucho ritmo?
—Con la concentración de siempre. Por suerte tuvimos la gira previa a la ventana, que eso nos sirvió para empezar a ajustar cositas. Con la concentración y la misma ilusión de siempre, a ver si podemos abrochar alguno de estos partidos para estar un pasito más cerca del objetivo.
—¿De China qué conclusiones sacaron?, siendo un equipo que propuso mucho ritmo y cosas parecidas a las que se van a encontrar contra Bahamas y Puerto Rico.
—Tenían un par de pivots grandes también. Tenemos que tratar de hacer nuestro juego, sabemos dónde tiene que estar la pelota y tratar de hacer lo mejor posible, generar espacios para los compañeros y tomar los tiros que queden.
—¿Qué se llevaron de esta experiencia en Foshan más allá de lo deportivo?
—Estas experiencias sirven para hacer grupo, estar unidos, pasar momentos divertidos, creo que es muy importante porque se transmite después adentro de la cancha, hace que el equipo saque un plus. Pero China fue una linda experiencia, fuimos a una ciudad que estaba bastante buena, pudimos recorrer algún templo, así que contento por cómo se dio todo, por la experiencia, por haber jugado los dos partidos contra China, todos sabemos que es una potencia, se disfrutó bastante.
—Sos de los que repiten de aquella muy buena Clasificatoria para China 2019, ¿cómo sentís que Uruguay se repuso tan rápido a retiro de jugadores tan importantes?
—Era una muy buena generación. Había muchísimos jugadores, gente que hizo mucho por la selección y no tuvimos la fortuna de poder clasificarnos, quedamos a un partido, fue una lástima. Pero yo creo que el cambio generacional está siendo muy bueno, hay jugadores que están jugando a muy buen nivel, han tratado de subir el tono de la selección, están haciendo cosas por el equipo, se viene un cambio generacional muy bueno y ojalá podamos, lo más importante, clasificar al Mundial para vivir esa experiencia y sobre todo para volver a darle a Uruguay ese empujoncito de volver a estar en un Mundial.
—¿En lo personal cómo te sentís en esta selección, sabiendo que propone un esquema con muchos jugadores abiertos y que tu estilo le calza ideal al equipo?
—Por suerte se da un poco más a lo que es mi juego, un poco más abierto, no tan interno. Si bien tengo que pisar la pintura un poco más, lo que es hoy por hoy la idea de juego que tenemos, me hace bien y tener un poco más de protagonismo para estar esperando y meter esos tiros y después obviamente que el equipo se crea de atrás para adelante. Todos tenemos que defender para poder tener un mejor ataque.
—Volvés a España, a una divisional que conocés, ya conociste a tus compañeros, ¿cómo afrontás esa vuelta?
—Muy contento por el nuevo desafío que se plantea, fue un muy buen comienzo y preparado para lo que viene ahí también.
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