Emiliano Serres con Ovación: "Pensábamos que el recambio generacional iba a ser mucho más difícil"

Emiliano Serres habló con Ovación en la previa a los encuentros frente a Bahamas y Puerto Rico donde Uruguay se juega parte importante del boleto a las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2027.

El jugador de la selección habló de la recuperación de la fractura en su mano, habló de las claves para el exitoso recambio generacional y dejó las sensaciones de su buen presente, tras levantar el título de campeón con Peñarol.

—¿Cómo venís de la recuperación de la fractura en tu mano que te dejó al margen del partido con Cuba de la última ventana y los amistosos con China en Foshan?

—Estoy muy bien, me siento bien. Me hicieron un par de análisis, ya me sacaron la férula. Arranqué el viernes a entrenar con oposición, así que esperemos estar a disposición para los dos partidos que vienen el jueves y el lunes.

—¿Cómo viviste esa experiencia junto a la selección en la gira por China, más allá de que no te tocó jugar?

—Todos estos viajes ayudan muchísimo, no sólo por lo que son los entrenamientos, que son en lugares de altísimo nivel o por los partidos. Sino también por el grupo que se forma, los paseos, las caminatas, las charlas, los mates, que ayudan muchísimo, y más en estos momentos que nos estamos jugando la vida, que sabemos que son dos partidos fundamentales contra Bahamas y Puerto Rico y que tenemos que buscar la victoria que nos puede llevar al Mundial.

Emiliano Serres en el entrenamiento de la selección en Guruyú Waston. Foto: Darwin Borrelli.

—Imagino que es difícil de imaginar este presente en lo personal. ¿Te lo pusiste a analizar después de conseguir ese campeonato que perseguiste tanto tiempo con Peñarol y este gran presente que atraviesa la selección con el sueño de estar en el Mundial?

—A veces a uno no le da el tiempo para poder festejar, para poder parar un poco y decir: “Che, mirá todo esto que estamos logrando”. Fueron días muy movidos, ni bien terminamos las finales con Peñarol ya tuvimos que ir con la selección. La verdad que se disfruta, pero poquito. Acá tenemos que seguir adelante, son pocas las vacaciones que tenemos, pero estoy contento por el presente, por el de Peñarol, el de la selección, que viene todo muy bien. Ojalá podamos clasificar al Mundial, ojalá sea en estos dos partidos y después ya pensar de cara a lo que es Peñarol, que tenemos la Liga y la Champions, que vamos a ir a buscar las dos cosas.

—Se viene la parte más dura de la Clasificatoria, ante rivales de mayor ritmo que suelen ser más complicados para Uruguay, ¿cómo se afrontan estos partidos tan importantes?

—Hay que manejar la ansiedad yo creo. Van a ser rivales muy duros, tenemos que estar tranquilos. Sabemos que estos dos partidos son fundamentales, pero no son el resto de la Eliminatoria. Después de eso nos van a quedar cuatro más, los cuales los podemos ganar, así que hay que estar enfocados, tranquilos y tratar de buscar pasito a pasito la clasificación al Mundial.

—Imagino que era difícil de creer cuando te tocó enfrentar a aquellas figuras de Turquía y República Checa en el Preolímpico de Canadá en 2021, pero ahora te va a tocar jugar también contra un vigente campeón de la NBA como José Alvarado, algo difícil de imaginar, ¿no?

—Ni que hablar, uno no lo piensa y no es consciente. Obviamente le vamos a jugar a la par, son seres humanos. Así que trataremos de dar lo mejor de nosotros. Yo creo que nos tenemos mucha fe, no solo yo personalmente, sino también el grupo. Lo hemos demostrado partido a partido. Vamos a ir a jugar contra el que venga y obviamente a ganar contra el que venga.

Emiliano Serres en el entrenamiento de la selección de básquetbol de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

—Es la primera vez que cosechan cinco victorias en la primera fase de las Clasificatorias y con una generación de recambio, luego de perder figuras pesadas como Esteban Batista y Jayson Granger. ¿Cómo sentís que se adaptaron tan rápido para lograr esos resultados en medio de un cambio generacional tan importante?

—Pensábamos que iba a ser mucho más difícil, pero el equipo siempre ha dado un paso adelante. Yo creo que tenemos una identidad de juego muy buena, que cada uno sabe su rol, lo que hacer y hay muy buena predisposición de parte de todos los jugadores a lo que es el juego, la táctica que trata de emplear Gerardo (Jauri). Así que creo que eso ha sido mucha parte de los resultados, no solo en la Eliminatoria, sino también en lo que fue la AmeriCup, que tuvimos muy buenos partidos. Trataremos de seguir por ese mismo camino que es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora.

