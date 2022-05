Goes-Aguada: el clásico de esta noche es a ganar o irse para casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quinto y decisivo punto para el clásico entre Goes y Aguada por los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido comienza a las 22.45 (VTV Plus) y se disputa en el Palacio Peñarol. No es un partido más, porque además de ser el choque más importante del baloncesto uruguayo se trata de un punto de inflexión en la temporada, ya que el que gana avanza a semifinales, donde le espera Peñarol, pero el que pierda verá terminada su campaña.

La clave pasa por la defensiva goense, pues cada vez que logró dejar al aguatero por debajo de los 70 puntos ganó. Cuando el partido se hizo goleado la victoria fue para el rojiverde.

Los antecedentes:



- Aguada 82-71

- Goes 70-69

- Aguada 85-80

- Goes 68-66