El brutal pisotón de Draymond Green en el pecho de un rival del que habla la NBA: la jugada y sus explicaciones

Por EFE.

Draymond Green, que fue expulsado este lunes en el segundo partido de la serie entre los Sacramento Kings y los Golden State Warriors por los playoffs de la NBA, aseguró que los árbitros lo echaron del encuentro por pisar "demasiado fuerte" a Domantas Sabonis en el pecho.

"La explicación (que me dieron) fue que le pisé demasiado fuerte", dijo en la rueda de prensa tras una nueva derrota de los Warriors (114-106) que los deja con un 2-0 en contra frente a los Kings.

Así fue la agresión de Daymond Green a Domantas Sabonis, que ocasionó su expulsión en la derrota de Golden State frente a Sacramento. 😬 pic.twitter.com/BojlMswGHx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 18, 2023

Con 7 minutos para el final de un partido vibrante, Sabonis se encontraba en el suelo tras caerse en la lucha por un rebote, desde ahí agarró en el pie a un Green que quería salir al contraataque y el pívot de los Warriors pisó en el pecho al lituano.

Mientras los árbitros revisaban la acción, que acabó con flagrante de tipo 2 para Green y técnica para Sabonis, el jugador de los Warriors, que podría ser sancionado por la NBA, se encaró con algunos aficionados y celebró los abucheos que le llegaban desde la grada.

"Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos", comentó Green al referirse a un incidente parecido (sin llegar a una expulsión) que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk.

"Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos", agregó sobre lo sucedido con Sabonis.

Green criticó además a los árbitros por no haber hecho nada sobre esos agarrones. "Supongo que agarrar del tobillo está bien", ironizó.

Draymond Green tras el pisotón ante Domantas Sabonis. Foto: AFP-

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, dijo en la cadena ESPN que las pruebas de rayos X que le hicieron los Kings a Sabonis determinaron que no tiene ningún problema en el pecho, aunque se le realizarán nuevos test como medida de precaución.

Por su parte, el técnico de Sacramento, Mike Brown, consideró que la expulsión de Green fue justa. "Era una flagrante tipo 2, por supuesto. Será interesante ver lo que hará la NBA cuando revisen la jugada", dijo el entrenador.

Finalmente, Green restó importancia al momento en el que se encaró con algunos espectadores: "Solo me lo estaba pasando bien. Fue un partido divertido con una atmósfera divertida para jugar".

Los Warriors de Stephen Curry, que nunca habían estado con un 2-0 en contra en los playoff, vuelven ahora a San Francisco, donde el jueves se jugará el tercer partido de esta eliminatoria de primera ronda del Oeste.

