Aguada y Unión Atlética se juegan un punto clave y directo en la pelea por la Liguilla: cómo y dónde ver
El rojiverde, sin mañana, recibe en el Estadio Propio Aguatero a un azulgrana que busca llegar al clásico de la última fecha ante Malvín, mejor posicionado.
La Liga Uruguaya de Básquetbol empieza a jugar sus partidos atrasados previo a la última fecha del Clasificatorio, donde Aguada tendrá que recibir a Unión Atlética en el Estaadio Propio Aguatero. El rojiverde prácticamente no tiene mañana si quiere meterse a la Liguilla, mientras que la UA llega con un poco más de aire, pero buscará llegar al clásico ante Malvín, con mayor margen de error. Impartirán justicia Alejandro Sánchez Varela, Carlos Romero y Enrique Ferreira.
Cómo y dónde ver Aguada vs. Unión Atlética por la Liga Uruguaya de Básquetbol
El encuentro pendiente por la fecha 16, de vital importancia por la clasificación a la Liguilla, será emitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y Antel TV gratis para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.
Cómo llegan
Aguada viene de vencer a Goes en el clásico, quebrando una racha de tres derrotas consecutivas —dos a nivel internacional—, que derivaron en la salida de Germán Cortizas. Leandro Taboada se hizo cargo del equipo interinamente, que en las últimas horas confirmó al argentino Diego Vadell como entrenador. Además, ante el Misionero viene de debutar Donald Robinson, que reemplaza temporalmente a Donald Sims, que se recupera de un desgarro en su hombro.
Unión Atlética llega en su mejor momento del torneo, con cinco triunfos consecutivos, que lo sacaron de la pelea por el descenso, para prenderlo a la lucha por ingresar a la Liguilla. Viene de sacar a Urunday Universitario de la pelea como visitante, y ahora va por hacer lo mismo ante el rojiverde.
Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol
El lunes volverá la actividad con los últimos dos partidos pendientes, donde Aguada recibirá a Hebraica Macabi, mientras que Unión Atlética jugará en la calle Velsen ante Nacional.
Los partidos que tengan incidencia en la clasificación a la Liguilla de la última fecha se jugarán todos el jueves 19.
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