Aguada oficializó el tan anhelado regreso de Jamil Wilson, extranjero que fue finalista con el club

Ya es oficial, Aguada anunció la contratación de Jamil Wilson para la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27. El extranjero había disputado la temporada 2024-25 con el club donde fue finalista siendo uno de los líderes ofensivos junto a Donald Sims.

Si bien el rojiverde bajó sus pretensiones en fichas nacionales y sufrió la partida de Sims a Biguá, complementó una gran tripleta extranjera, para que junto a Santiago Vidal lideren al equipo que aspira nuevamente a pelear alto en el torneo local y que además tendrá participación en la Basketball Champions League Americas.

Aguada no solo se ilusiona por la llegada de un extranjero que le aportó 15,7 puntos por partido y siete rebotes, sino por traer un jugador de calidad que aporta en todas las facetas del juego. Celebra conquistar el anhelo de un jugador que tan buenas impresiones causó en los 30 partidos que jugó con el equipo y que estuvo a nada de darle al equipo de la Avenida San Martín un nuevo título, pero sobre todo por concretar el gran anhelo que tuvo la temporada pasada, donde el equipo extrañó el talento de Jamil en la definición ante Peñarol.

Un contrato firmado del estadounidense en Puerto Rico le impidió a Wilson llegar al Aguatero, pero ahora los caminos se vuelven a cruzar. Una vez más el hincha aportó a la causa para poder sostener un equipo competitivo que será un hueso duro de roer para el resto.

Wilson viene de promediar 6,8 puntos y 6,1 rebotes en Osos de Manatí de la liga puertorriqueña y tuvo pasajes por Diablos Rojos de México y Capitanes de Arecibo también de Puerto Rico, tras su salida de Aguada.

El extranjero se suma a Davaunta Thomas y Demetrius Treadwell como fichas innominadas, mientras que Santiago Vidal, Joaquín Rodríguez, Agustín Zuvich, Agustín Da Costa y Álex López serán las nacionales. Además se suman Matías Espinosa y Facundo Morales como fichas sub 23.