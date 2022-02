Tres campeones del mundo creen que la Fórmula Uno no debe correr este año en Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los campeones del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, Sebastian Vettel y Fernando Alonso no se ven participando en el Gran Premio de Rusia en septiembre, tras la invasión rusa de Ucrania. "Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir; no iré", reaccionó el alemán Vettel en una rueda de prensa en Cataluña, donde tienen lugar los entrenamientos de pretemporada de F1.

"Creo que no estaría bien hacer una carrera en el país", añadió sobre un Gran Premio previsto para el 25 de septiembre en Sochi. "Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas", por unos "dirigentes muy extraños y locos", declaró. "Vamos a hablarlo, pero ya he tomado mi decisión", concluyó el piloto de Aston Martin.

"Cuando un país está en guerra, lo correcto es no correr allí, eso es seguro. Pero lo que cuenta no es lo que pienso, decidirá el conjunto del paddock", dijo por su parte el vigente campeón mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull).

"La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock", dijo Alonso, que afirmó sentir una "tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. (...) Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas", afirmó el piloto de Alpine.



"Nosotros, como deportistas, como decía (Sebastian) Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia", aseguró.

La F1 "sigue muy de cerca el desarrollo" de la situación, reaccionó el campeonato en un comunicado, sin hacer "ningún otro comentario sobre la carrera prevista en septiembre".



Rusia lanzó este jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos y la entrada de fuerzas terrestres, causando decenas de muertos ya desde las primeras horas, según las autoridades ucranianas.

Haas: dueño estadounidense y patrocinante ruso

La escudería estadounidense de Fórmula 1 Haas no lucirá los colores de la bandera rusa de su patrocinador principal, Uralkali, durante el último día de pruebas de pretemporada este viernes en el circuito de Montmeló, anunció el equipo después de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Haas, cuyos monoplazas suelen mostrar los colores azul, blanco y rojo, "presentará su VF-22 con una marca blanca lisa para el tercer y último día de pruebas" en Cataluña, señaló en un comunicado.



En cuanto a su piloto ruso Nikita Mazepin, "pilotará como está previsto en la sesión de mañana", precisó la escudería sin ofrecer más detalles sobre los acuerdos con los socios del constructor. El propietario de Uralkali, grupo especializado en potasa, es el padre del piloto, el empresario Dmitry Mazepin.