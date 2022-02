Futbolistas argentinos intentan salir de Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los futbolistas argentinos Francisco Di Franco y Claudio Spinelli, que militan en equipos de Ucrania, están intentando salir de ese país, que este jueves fue invadido por el ejército de Rusia.



"Estoy en un hotel que nos brindó el club para los extranjeros. Antes estaba en el centro, en mi departamento, a las 5 de la madrugada me desperté porque empezaron a tirar bombas y escuchamos todo muy de cerca. Nos fuimos inmediatamente a la base del club. Volvieron a tirar otra bomba muy cerca. Por seguridad nos vinimos a un hotel que está más alejado", contó Di Franco, que milita en el Dnipro, al canal Todo Noticias.

"A las cinco de la mañana me desperté por el ruido, vi un resplandor, me asomé y vi una llamarada gigante a lo lejos. A los tres minutos hubo otra explosión cerca muy fuerte y empezaron los llamados del club para juntarnos todos", precisó.



Aseguró que está "bien" y en comunicación con la embajada y la cancillería argentina para "dejar el país lo antes posible".



"La situación está complicada porque están cerrando las ciudades, no se puede viajar de una ciudad a otra tan fácil y se complica llegar a la ciudad fronteriza para poder salir del país", explicó.

Claudio Spinelli, que juega en el Oleksandria, "se está escapando" de Ucrania e intentará llegar a Polonia, según contó a Radio 10 su padre, que también se llama Claudio Spinelli.

"Es un sálvese quién pueda"

"Estoy desde las 2 de la mañana hablando, es desesperante la situación. Se está escapando, agarró las cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse, está yendo por una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla. Él estaba en Oleksandria. La idea es ir a la frontera con Polonia, que es la más cercana y tratar de salir", detalló el padre del delantero.

Spinelli, según su padre, se dirige a la frontera junto a "algunos muchachos" en una furgoneta cedida por el club.

"Es un sálvese quién pueda porque tampoco el club te puede dar herramientas más que decirles 'andá'. Él está tranquilo porque está allá y la está viviendo, nosotros estamos caminando por las paredes. Es desesperante, estoy desde las 2 de la mañana levantado junto a mi señora. Te volvés loco. Imagino que en la frontera también va a tener una situación difícil", añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina sugirió este jueves a los argentinos que se encuentren en Ucrania abandonar ese país tras el ataque lanzado por Rusia.



La portavoz presidencial de Argentina, Gabriela Cerruti, manifestó que 83 ciudadanos argentinos viven en Ucrania y otros 20 están de tránsito en el país, unas personas que están siendo "monitoreadas" por la embajada argentina.