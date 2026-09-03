Violencia contra la mujer

El repugnante episodio de agresión contra una mujer en la facultad de Medicina ha llevado a la vicepresidenta Cosse a decir que “no hemos hecho suficiente” para enfrentar el tema. La conclusión debería ser la inversa. Desde hace casi 20 años que Uruguay, impulsado por gente como Cosse, toma medidas que atacan las garantías legales con el fin de reducir el problema. El resultado está a la vista. Hay que hacer otras cosas, no profundizar en lo que no funciona.

