Una tragedia nacional

La muerte de tres militares en Fray Bentos durante un entrenamiento de buceo táctico es una tragedia que enluta a todo el país. La información todavía es escasa, pero todo parece indicar que se trató de un accidente sin responsabilidad directa de nadie. Pero resulta lamentable que tres jóvenes de nuestras castigadas fuerzas armadas tengan este destino, apenas mientras se entrenaban en un ejercicio que no debería insumir demasiados riesgos. Un momento de gran dolor.