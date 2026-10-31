Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Una tragedia nacional

31/10/2026, 02:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en

La muerte de tres militares en Fray Bentos durante un entrenamiento de buceo táctico es una tragedia que enluta a todo el país. La información todavía es escasa, pero todo parece indicar que se trató de un accidente sin responsabilidad directa de nadie. Pero resulta lamentable que tres jóvenes de nuestras castigadas fuerzas armadas tengan este destino, apenas mientras se entrenaban en un ejercicio que no debería insumir demasiados riesgos. Un momento de gran dolor.

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar