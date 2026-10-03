Una señal extraña

La decisión de enviar al exintendente Marcos Carámbula como embajador uruguayo en Palestina es otra muestra del desnorteo de nuestra política exterior. Carámbula es un señor mayor, que no habla idiomas, y cuyo conocimiento de los detalles del conflicto no parece muy esplendoroso. Más allá de que la vida en Ramala no le va a resultar fácil, el beneficio para el país parece más que dudoso. ¿Alguien cree que le importa a nadie allí a quién envía Uruguay como embajador?