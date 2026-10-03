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El País Opinión La Clave

Una señal extraña

03/10/2026, 02:40
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La decisión de enviar al exintendente Marcos Carámbula como embajador uruguayo en Palestina es otra muestra del desnorteo de nuestra política exterior. Carámbula es un señor mayor, que no habla idiomas, y cuyo conocimiento de los detalles del conflicto no parece muy esplendoroso. Más allá de que la vida en Ramala no le va a resultar fácil, el beneficio para el país parece más que dudoso. ¿Alguien cree que le importa a nadie allí a quién envía Uruguay como embajador?

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