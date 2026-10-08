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El País Opinión La Clave

Una pésima idea

08/10/2026, 02:40
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El gobierno analiza implementar cambios a la forma en que se financia el subsidio al boleto capitalino. Según se ha informado, ante el reclamo de los sectores productivos que usan de forma intensiva el gasoil, a alguien se le ocurrió eliminar de allí el costo del subsidio, y trasladarlo a las naftas. Esto tendrá el efecto inmediato de aumentar las naftas, y con ello, el estímulo a la migración a los coches eléctricos. Y así el derrumbe de los ingresos del estado por esa vía. ¡Brillante!

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