Un detalle revelador

La noticia parece una broma, pero no lo es. La Intendencia de Montevideo abrió un sumario a la directora de Sumarios porque al parecer no hay registros de que en el último año haya ido a trabajar algún día. Ni tampoco una justificación para tal circunstancia. Más allá del caso concreto, lo que esto muestra es el completo caos y descontrol en el que funciona esa intendencia. Algo propio de toda institución estatal grande, pero que la IMM lleva a un nivel de sofisticación nunca visto.

