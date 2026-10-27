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El País Opinión La Clave

Un detalle revelador

27/10/2026, 02:45
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La noticia parece una broma, pero no lo es. La Intendencia de Montevideo abrió un sumario a la directora de Sumarios porque al parecer no hay registros de que en el último año haya ido a trabajar algún día. Ni tampoco una justificación para tal circunstancia. Más allá del caso concreto, lo que esto muestra es el completo caos y descontrol en el que funciona esa intendencia. Algo propio de toda institución estatal grande, pero que la IMM lleva a un nivel de sofisticación nunca visto.

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