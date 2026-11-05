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El País Opinión La Clave

Un debate absurdo

05/11/2026, 02:45
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Mientras Uruguay enfrenta cada vez más desafíos urgentes hay legisladores que deciden dar tiempo a un debate tan ridículo como estéril. Hablamos de la polémica por la iluminación del Palacio Legislativo con los colores del Vaticano, por la visita del Papa. A nadie con un mínimo de apertura mental se le puede ocurrir que eso implique un daño a la laicidad o a la postura del estado frente a la religión. El mismo edificio se pinta de cualquier color por cualquier motivo banal.

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