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El País Opinión La Clave

Un avión y mucha mala fe

01/10/2026, 02:45
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El episodio en el que un grupo de pasajeros israelíes logró evitar que un piloto suicida provocara una masacre ha conmovido a medio planeta. El hecho de que no solo los pasajeros lograran reducir al terrorista, sino que pudieran aterrizar el avión, es prácticamente un milagro. Sin embargo, muchos medios y analistas han titubeado al informar del tema, vinculándolo a una pelea entre pilotos. Una vergüenza que ilustra muy bien sobre el sesgo anti Israel de muchos medios.

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