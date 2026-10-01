Un avión y mucha mala fe
El episodio en el que un grupo de pasajeros israelíes logró evitar que un piloto suicida provocara una masacre ha conmovido a medio planeta. El hecho de que no solo los pasajeros lograran reducir al terrorista, sino que pudieran aterrizar el avión, es prácticamente un milagro. Sin embargo, muchos medios y analistas han titubeado al informar del tema, vinculándolo a una pelea entre pilotos. Una vergüenza que ilustra muy bien sobre el sesgo anti Israel de muchos medios.
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