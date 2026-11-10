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El País Opinión La Clave

Tributo a Gonzalo Moratorio

10/11/2026, 04:05
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El Uruguay fue sacudido por la visita del Papa León XIV, que acaparó justificadamente la atención de todo el país, católico o no. Pero no podemos dejar de mencionar la conmoción que también nos generó la muerte de Gonzalo, por su juventud, por la familia que formó con tanto amor y de la que poco pudo disfrutar, por el aporte que pierde la ciencia y en ella todos, y tantos motivos más. Que su luz siga encendida depende de todos y debería ser más un honor que un deber.

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