Tributo a Gonzalo Moratorio

El Uruguay fue sacudido por la visita del Papa León XIV, que acaparó justificadamente la atención de todo el país, católico o no. Pero no podemos dejar de mencionar la conmoción que también nos generó la muerte de Gonzalo, por su juventud, por la familia que formó con tanto amor y de la que poco pudo disfrutar, por el aporte que pierde la ciencia y en ella todos, y tantos motivos más. Que su luz siga encendida depende de todos y debería ser más un honor que un deber.