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El País Opinión La Clave

Tensión en la Cancillería

25/10/2026, 03:45
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Esta semana fue noticia que existe un mal ambiente en la Cancillería con el trabajo del ministro Lubetkin. Casi desde que asumió vienen siendo habituales las filtraciones y comentarios en voz baja sobre el mal relacionamiento del canciller con su equipo. A veces eso no quiere decir que el ministro haga mal su trabajo, sino que remueve cosas. O que algunos subalternos aspiran a hacerlo caer. El gobierno debería aclarar las cosas. Es un tema demasiado importante.

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