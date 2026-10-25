Tensión en la Cancillería
Esta semana fue noticia que existe un mal ambiente en la Cancillería con el trabajo del ministro Lubetkin. Casi desde que asumió vienen siendo habituales las filtraciones y comentarios en voz baja sobre el mal relacionamiento del canciller con su equipo. A veces eso no quiere decir que el ministro haga mal su trabajo, sino que remueve cosas. O que algunos subalternos aspiran a hacerlo caer. El gobierno debería aclarar las cosas. Es un tema demasiado importante.
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