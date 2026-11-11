Sabiduría oriental

“El fruto no cae lejos del árbol” fue la respuesta del expresidente Lacalle Pou cuando le preguntaban por el vínculo político con su padre. Desde que asumió esta administración hemos sido testigos de tantos ataques, desde las primeras figuras del partido que gobierna hasta las más altas jerarquías de la administración contra el Dr. Lacalle Pou, que parece lluvia de piedras. Imposible no asociar esta actitud con ese proverbio que nos dice: “Solo se tiran piedras al árbol que tiene frutos”.