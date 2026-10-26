Regreso de María Corina

El regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, es una gran noticia para quienes ansían que ese país regrese a la senda democrática. Y también es una señal importante, para llevar calma a los ansiosos que desde el primer día exigen que Estados Unidos imponga un calendario electoral a la dictadura actual. Es importante que Venezuela asiente algunos aspectos claves de su institucionalidad, para que quien llegue democráticamente, lo haga en buena forma.