Otro muerto en la calle

Ayer murió otra persona que vivía en la calle en Montevideo. Pero ni en los medios, ni en la política, el tema parece haber generado mayor impacto. Basta imaginarse lo que ocurriría si quien gobernase fuera un partido de otro color. Pero más allá de eso, el caso revela dos temas. Primero, la inoperancia del Mides para encarar el tema de la gente en la calle, que no ha cambiado en nada. Segundo, cómo la sociedad se va insensibilizando ante una tragedia humana como esta.