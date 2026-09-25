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El País Opinión La Clave

Orsi vuelve a errar

25/09/2026, 02:45
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El presidente Orsi hizo un circo bárbaro en la previa de su discurso en la ONU con que quería representar a todo el sistema político nacional. Después se subió al podio y dijo algo que representa a lo más rancio del comité frentista: que Cuba padece un bloqueo por parte de EE.UU. Esto no solo es una mentira fácil de “deschavar” (Uruguay puede enviar lo que quiera a Cuba hoy mismo). Sino que además nos hace quedar mal con la mayor potencia global. ¡Un éxito!

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