Orsi vuelve a errar

El presidente Orsi hizo un circo bárbaro en la previa de su discurso en la ONU con que quería representar a todo el sistema político nacional. Después se subió al podio y dijo algo que representa a lo más rancio del comité frentista: que Cuba padece un bloqueo por parte de EE.UU. Esto no solo es una mentira fácil de “deschavar” (Uruguay puede enviar lo que quiera a Cuba hoy mismo). Sino que además nos hace quedar mal con la mayor potencia global. ¡Un éxito!