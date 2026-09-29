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El País Opinión La Clave

Oddone y el paro en el puerto

29/09/2026, 02:45
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El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo ayer que su gobierno se encuentra “firmemente comprometido” en resolver el conflicto que paraliza hace meses al puerto de Montevideo. ¿Sí? Pues mucho no se nota. Porque pasan las semanas y los meses, y sigue sin haber ningún tipo de solución. Por el contrario, el daño ya no afecta solo a quienes ven frustradas sus necesidades comerciales inmediatas, sino al país en su conjunto, por la pérdida de credibilidad de su puerto.

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