Muñoz y la moral pública

La ex ministra María Julia Muñoz decidió salir de su merecida jubilación para opinar de política. Y lo hizo con su habitual estilo barriobajero. Dijo que el gobierno anterior fue el “más corrupto de la historia”. Volvió con el ridículo tema de la droga venida de Medio Oriente (sería el único caso de la historia). Y dijo que Cardama habría financiado a Javier García. ¿Pruebas? Ninguna. Distinto a lo que pasó bajó su gestión en la IMM con su amigo Bengoa y la corrupción de los casinos.