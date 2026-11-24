La derrota del candidato del Pit Cnt en la elección de representantes sociales en el BPS dice algo que muchos no quieren escuchar. En una elección que a nadie importaba, y de la que nadie sabía nada, la consigna que se impuso fue la de que “cualquiera que se oponga al Pit- Cnt”. ¡Y eso en el orden de los trabajadores! Más allá de esta instancia, que debería desaparecer así como estos representantes sociales, es claro que en la sociedad hay sustrato para un mensaje de este tipo.