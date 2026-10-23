Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Los datos y los crímenes

23/10/2026, 02:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en

La difusión de las últimas cifras de homicidios en Uruguay estuvo marcada por el escándalo. Lejos de las pomposas conferencias de prensa de antaño, las cifras aparecieron de forma semiclandestina en la web oficial, y luego fueron toqueteadas con el argumento de que lo subido no era lo final. Algo poco creíble, pero que no cambia el fondo del asunto: los datos muestran un impactante crecimiento de los homicidios en los últimos meses. ¿Y el famoso plan del ministro Negro?

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar