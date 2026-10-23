Los datos y los crímenes

La difusión de las últimas cifras de homicidios en Uruguay estuvo marcada por el escándalo. Lejos de las pomposas conferencias de prensa de antaño, las cifras aparecieron de forma semiclandestina en la web oficial, y luego fueron toqueteadas con el argumento de que lo subido no era lo final. Algo poco creíble, pero que no cambia el fondo del asunto: los datos muestran un impactante crecimiento de los homicidios en los últimos meses. ¿Y el famoso plan del ministro Negro?

