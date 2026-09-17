Los datos y el relato falso

Los últimos datos de la actividad económica en Uruguay confirman lo que todos los técnicos venían señalando. Salvo por los del Ministerio de Economía, que seguían defendiendo proyecciones absurdas de crecimiento. Con el agravante de que en base a esas proyecciones erradas, se construyó un presupuesto y una rendición de cuentas, que definieron gastos que el país no puede sostener. Ahora, cuando las costuras de estos cálculos empiecen a rajarse, ¿quién se hará cargo?