En las elecciones del BPS, Jorge Fernández Pereyro (Lista 25) plantea una contienda marcada por la confrontación con las candidaturas que promociona la página del Pit-Cnt, como Graciela Álvarez y Daniel Añón. Fernández Pereyro propone una revolución en la Representación Social con Lorena Roqueta (Lista 15, trabajadores) y Renaldo Borriero (Lista 5, jubilados), marcando diferencias con sus competidores tras presentarse como equipo ante los distintos órdenes.