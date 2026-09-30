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El País Opinión La Clave

Formato político perverso

30/09/2026, 02:40
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Tiene razón el senador Martín Lema al decir que el sistema de funcionamiento político de las Juntas Departamentales es perverso y poco adaptado a las sensibilidades actuales. No es posible que haya legisladores a quienes se les exige cada vez más preparación y dedicación, que hagan su tarea de manera efectiva en forma honoraria. Lo que eso termina generando son acuerdos tácitos como el que ahora explota en el caso de Montevideo. El sistema político debe reaccionar.

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