Fonasa y un déficit millonario

Según los último datos, el déficit del Fonasa en el primer semestre del 2026 es de casi 350 millones de dólares. Se trata de una cifra que, anualizada, empata prácticamente al presupuesto del Mides, nada menos. Todo parte de una génesis muy defectuosa de este proyecto, durante el período inicial de Tabaré Vázquez. Con números que se agravan año a año. Y que explica la razón de fondo detrás de la apropiación del excedente de Fonasa por parte del gobierno actual.